Δεν πέρασε απαρατήρητη η απουσία Χριστοδουλίδη

Η απουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη από το ετήσιο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη δεν πέρασε απαρατήρητη από την ελληνική αντιπροσωπεία. Μια ενόχληση υπήρξε. Το Προεδρικό είχε ενημερώσει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης θα βρισκόταν χθες στην Πάφο για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα του. Πρόκειται για ένα βαθιά προσωπικό θέμα. Ο κ. Χριστοδουλίδης προχώρησε και σε ανάρτηση στο instagram, μιας φωτογραφίας με τον πατέρα του, για να τιμήσει τη μνήμη του. Η αίσθηση, πάντως, που έμεινε, είναι ότι κάτι υπάρχει στο βάθος. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι σχέσεις των δύο ηγετών δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο και υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης.

Γ.Σ.