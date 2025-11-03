Πρόωρες «βουλευτικές εκλογές» στα κατεχόμενα ζητά το ΡΤΚ

Την 22α Μαρτίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της ψήφισης του «προϋπολογισμού» από την «βουλή», πρότεινε ο γγ του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Ερκούτ Σιαχαλί για την διεξαγωγή πρόωρων «βουλευτικών εκλογών» στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, την πρόταση αυτή έκανε ο κ. Σιαχαλί σήμερα κατά την συνεδρία της ολομέλειας της «βουλής».

Πρόσθεσε δε ότι η οικονομική διαχείριση από τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ και τα προβλήματα απαρτίας που αντιμετώπισε το ΚΕΕ κατέδειξαν επίσης την αναγκαιότητα των πρόωρων "εκλογών".

Η αναφορά Σιαχαλί επήλθε μετά από την καθυστέρηση στην σύγκλιση της ολομέλειας καθώς δεν προσήλθαν στη "βουλή" τρεις "βουλευτές" του ΚΕΕ και υπήρχε έλλειψη απαρτίας. Τελικά η απαρτία συμπληρώθηκε με την άφιξη του Χασάν Τατσόϊ, "βουλευτή" του ΚΕΕ που ανήκει στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Σημειώνεται ότι προ ημερών ο εταίρος της «συγκυβένρησης» και πρόεδρος του ΚΑ, Ερχάν Αρικλί αναφέρθηκε επίσης στον Μάρτιο του 2026 για την διεξαγωγή πρόωρων «εκλογών», λέγοντας μάλιστα πως εάν δεν γίνουν μέχρι τότε το κόμμα του θ’ αποχωρήσει από την τρικομματική «κυβέρνηση».

«Το ΚΕΕ ποτέ δεν έχει αποφύγει τις εκλογές και δεν θα το κάνει ποτέ. Η ημερομηνία των εκλογών είναι ο Ιανουάριος του 2027. Αλλά αν οι συνθήκες αλλάξουν και γίνουν το 2026, η απόφαση θα ληφθεί από τους κυβερνητικούς εταίρους. Δεν έχουμε καμία επιφύλαξη», απάντησε στην «βουλή» ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ.

Υποστήριξε δε ότι η «κυβέρνησή» του έχει υλοποιήσει όλα όσα υποσχέθηκε και από το 2023 κάνουν συνεχώς έργα υποδομής.

