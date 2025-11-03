Επιτυχημένη και με ουσία η εκδήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της XM για ένα καλό σκοπό

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της XM, τον Οκτώβριο στη Λεμεσό, με θέμα «XM Around the World: Passport to Fun & Giving». Η διοργάνωση αποτέλεσε μια γιορτή προσφοράς, συνεργασίας και χαράς, με στόχο τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών και συνδέσμων της Κύπρου.

Η ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της XM υποδέχθηκε εκατοντάδες επισκέπτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια, σχεδιασμένα για να χαρίσουν διασκέδαση και να ενισχύσουν το πνεύμα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση εσόδων, τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και συνδέσμους με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία, Sistema Cyprus, Pancyprian Autism Association – Color and Light by XM Center, Ένα Όνειρο Μια Ευχή (One Dream One Wish) και Μικροί Ήρωες (Little Heroes).

Δραστηριότητες και συμμετοχή

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περάσουν μια πολύ δημιουργική και με νόημα μέρα, συμμετέχοντας σε μια σειρά από παιχνίδια και σχεδιασμένα για να προσφέρουν διασκέδαση και να ενισχύσουν το αίσθημα αλληλεγγύης.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της προπώλησης. Το «XM Around the World: Passport to Fun & Giving» διοργανώθηκε στο Sands Beach Club-Resto στην Λεμεσό που παρείχε το χώρο για τους σκοπούς της εκδήλωσης.

Υποστήριξη και συνεργασίες

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη σημαντικών συνεργατών οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά με προμήθειες, υπηρεσίες και εθελοντική εργασία, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η XM ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και δεσμεύεται να συνεχίσει τις δράσεις της με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας και την ενίσχυση της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Οι στρατηγικοί πυλώνες της ΕΚΕ

Η XM, με ισχυρή παρουσία στο διεθνή χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών υπηρεσιών και με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει οικοδομήσει τη φήμη της όχι μόνο για την αξιοπιστία και την καινοτομία της, αλλά και για την έμπρακτη δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η XM έχει υιοθετήσει μια ολιστική στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), θεωρώντας την όχι συμπληρωματική, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας. Το όραμα που καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες της είναι σαφές: να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους ανθρώπους και τις κοινότητες τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.