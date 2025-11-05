Με πλοκάμια και στο ποδόσφαιρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επικρατεί αναβρασμός στη Λεμεσό σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμα του «Πολίτη» για την απάτη-μαμούθ που στήθηκε με δράση και από τη Λεμεσό. Όπως μαθαίνουμε, στους διάφορους εμπλεκόμενους υπάρχει και ένας μη Κύπριος που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο όντας μέτοχος σε ποδοσφαιρική εταιρεία. Το αν έχουν σχέση τα χρήματα που έχουν επενδυθεί εκεί με τη διερευνώμενη απάτη των 700 εκατομμυρίων δεν είναι ακόμα γνωστό, αλλά προφανώς δεν περνά απαρατήρητο από τη Europol. Πάντως, διάφοροι επιχειρηματίες της Λεμεσού ψάχνουν τρόπο να «ξεμπλέξουν» αφού φαίνεται να εμπιστεύτηκαν λάθος άτομα ως επενδυτές στις επιχειρήσεις τους. 

