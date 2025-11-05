Σταγόνα στον ωκεανό, οι νέες εστίες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εξαιρετική πρωτοβουλία και πραγματικά ένα κομψοτέχνημα για την εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας αποτελούν οι νέες φοιτητικές εστίες που εγκαινιάστηκαν τη Δευτέρα. Ωστόσο, μιλάμε για μόλις 50 δωμάτια, τα οποία δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα στέγασης των φοιτητών. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της ανάγκης, αρκεί να αναφέρουμε ότι μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξενεί πέραν των 5.000 φοιτητών, και διαθέτει 208 κλίνες. Η δεύτερη φάση των εστιών του ΠΚ παραμένει «κολλημένη» σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και ενώ οι φοιτητές και οι οικογένεις τους συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται οικονομικά, ακόμη αναμένουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική από την κυβέρνηση, ίσως και κίνητρα προς ιδιώτες, για παροχή πιο προσιτών λύσεων ενοικίασης για όσους σπουδάζουν.

