Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα;

Κάθε χρόνο, λέει, κλέβονται 200.000 αυτοκίνητα πολυτελείας από την Αγγλία και περίπου 20.000 από αυτά έρχονται στην Κύπρο, με τα περισσότερα βέβαια να καταλήγουν στην Αφρική. Η έρευνα του Economist δεν ξεκαθάρισε πόσα από αυτά πάνε στα κατεχόμενα και πόσα στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό που πάντως ήταν σαφές, είναι ότι έρχονται συσκευασμένα σε κοντέινερ, κάποια δε από αυτά φαίνονται χτυπημένα για να πλασάρονται ότι έρχονται ως εξαρτήματα. Πάντως είναι αλήθεια ότι όλους μας παραξενεύει πόσα υπερπολυτελή αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Κύπρο και βεβαίως όλοι αναρωτιόμαστε ποιος έχει λεφτά να αγοράζει αυτοκίνητο 100 και 150 χιλιάδων. Όταν είναι βέβαια κλεμμένο η τιμή πέφτει αισθητά, οπότε και οι φτωχότεροι μπορούν να παριστάνουν τους πρίγκιπες.

