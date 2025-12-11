Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Έρχονται τοπικές βροχές, χαλάζι και παγετός

Κοκκίνισε η θάλασσα στον Κάππαρη!

Εντυπωσιακό θέαμα στο Παραλίμνι, αφού η θάλασσα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Κάππαρη, «κοκκίνισε»! Η αλλαγή στο χρώμα της οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου τις τελευταίες μέρες, με τα νερά της βροχής να παρασέρνουν μεγάλες ποσότητες χώματος από την ξηρά στη θάλασσα. Η κακοκαιρία και η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων δύο ημερών προκάλεσαν κάποια μικροπροβλήματα στην επαρχία Αμμοχώστου, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται σε κάποιες περιπτώσεις για άντληση νερών από υπόγεια υποστατικών. Από τους σφοδρούς ανέμους που έπνεαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά και στη λεωφόρο 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι αποκόπηκαν δέντρα και συγκεκριμένα κυπαρίσσια, ύψους 2 – 2,5 μέτρων. 

 Β. Βας

 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

