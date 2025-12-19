Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Θέα επικεφαλής στο Γραφείο ΕΚ στην Κύπρο

Η Θέα Πιερίδου είναι η νέα επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, με τη θητεία της να ξεκινά επίσημα στην 01/01/2026. Το επίσημο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης βρήκε τη Θέα Πιερίδου στο Στρασβούργο σε άλλη μια αποστολή συνοδεύοντας δημοσιογράφους, για κάλυψη της τελευταίας ολομέλειας της χρονιάς. Μέχρι σήμερα εκτελούσε χρέη επικεφαλής του Γραφείου μετά τη μετακίνηση του Αντρέα Κεττή σε μόνιμη θέση στις Βρυξέλλες, ως προϊστάμενου της Μονάδας (Head of Unit) στο Πρόγραμμα Επισκεπτών της ΕΕ (European Union Visitors Programme, EUVP). Να ευχηθούμε στην κυρία Πιερίδου καλή επιτυχία στα καθήκοντά της και βεβαίως και στο πρόσωπο που θα τη διαδεχθεί για το οποίο δεν υπάρχει προς το παρόν ανακοίνωση.

