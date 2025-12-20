Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανύπαρκτη η μεταξύ τους επικοινωνία

Οι ευρωβουλευτές μας, μεταξύ τους, δεν συναντώνται πουθενά ως ομάδα, είτε σε μεγάλα ζητήματα είτε στο περιθώριο εργασιών των επιτροπών του ΕΚ. Ο καθένας ζητεί τον λόγο ή και παρεμβαίνει με ερωτήσεις μόνος ή με την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει. Το «ακουστικό» μπορεί να είναι σπασμένο, όμως ακόμη πιο σπασμένη είναι κάθε δίοδος συνεργασίας. Για αυτό πολλές φορές ο ένας έπεται του άλλου και ο καθένας διεκδικεί την πατρότητα της όποιας παρέμβασης. Χιούμορ και χημεία έχουν μεταξύ τους οι δύο από τους έξι, Λουκάς Φουρλάς και Γιώργος Γεωργίου, αλλά οι προσεγγίσεις από αριστερά προς δεξιά και αντίστροφα χάνονται στη μετάφραση και εγκλωβίζονται στην ιδεολογία. Στο παρελθόν ολόκληρη ομάδα των ευρωβουλευτών συναντούσε την κάθε δημοσιογραφική αποστολή και διεξαγόταν γόνιμος διάλογος. Εκεί που κάποτε υπήρχε συλλογική εκπροσώπηση, σήμερα κυριαρχούν οι σόλο καριέρες.

