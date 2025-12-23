Περίεργα «όντα» οι Κινέζοι

Στην Κίνα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της η μακρύτερη σήραγγα αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας στον κόσμο, το Tianshan Shengli Tunnel ή Σήραγγα Νίκης της Τιενσάν. Πρόκειται για ένα τούνελ μήκους 22,13 χιλιομέτρων που θα διασχίζει μία οροσειρά γιγαντιαίων βουνών, μέσα σε περίπου 20 λεπτά, αντί τουλάχιστον τρείς ώρες που απαιτούνται σήμερα. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι οι Κινέζοι ξεκίνησαν το γιγαντιαίο αυτό τούνελ τον Απρίλιο του 2020, ολοκλήρωσαν τη διάνοιξή του στο τέλος του 2024 και τώρα ανακοίνωσαν ότι θα το δώσουν στην κυκλοφορία, μέσα στο 2026. Σε έξι δηλαδή χρόνια οι Κινέζοι «σκούπισαν, ψέκασαν» και παραδίδουν το μεγαλύτερο τούνελ-αυτοκινητόδρομου στον κόσμο. Κάτι τέτοια κάνουν οι Κινέζοι και χαλούν την... πιάτσα. Προφανώς εκεί δεν έχουν ούτε Γενικούς Ελεγκτές, ούτε αετονυχιδες εργολάβους, ούτε υπηρεσίες, υπουργεία και υπουργούς που δεν ξέρουν πού τους παν τα τέσσερα και για να κάνουν έναν απλό δρόμο 2-3 χιλιομέτρων, θέλουν χρόνια και χρονάκια...

