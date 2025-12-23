Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

To FBI και ο Φυτιρής

Μια από τις τελευταίες του πράξεις του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριο Χαρτσιώτη ήταν η απόφαση για σύσταση του κυπριακού FBI σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας. Με την αλλαγή της σκυτάλης στο τιμόνι του υπουργείου και την έλευση του Κώστα Φυτιρή, αναμένουμε να δούμε πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτή την εξέλιξη καθώς και σε ποιο βαθμό θεωρεί ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Του έπεσαν βέβαια όλα μαζεμένα, αλλά το συντομότερο θα πρέπει να τοποθετηθεί και για το συγκεκριμένο θέμα. Να σημειωθεί πάντως ότι στην Αστυνομία τρέχουν κανονικά οι διαδικασίες για σύσταση του FBI. 

ΠΥΡ

