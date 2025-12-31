The Voice: Τι τηλεθέαση έκανε ο μεγάλος τελικός (βίντεο)

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του The Voice, κάνοντας την Έλενα Παπαρίζου να πανηγυρίζει για την επιλογή της. Πόσοι τηλεθεατές, όμως, επέλεξαν να δουν τη βραδιά του τελικού το βράδυ της Δευτέρας (29.12).

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielasen, ο τελικός του The Voice κατάγραψε τηλεθέαση 23,3% στο δυναμικό κοινό και 30,4% στο γενικό σύνολο, ενώ σε τέταρτο έφτασε μέχρι και 32,8% στο δυναμικό κοινό και 43,8% στο γενικό σύνολο.

Ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του The Voice;

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είναι ο μεγάλος νικητής του The Voice. O τραγουδιστής από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ανέβηκε στη σκηνή έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη του.

«Ευχαριστώ την κόρη μου. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα», είπε συγκινημένος ο νικητής του The Voice. O Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος εξασφάλισε το συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κατάγεται από την Κύπρο. Στη Γ’ Γυμνασίου ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με τα ντραμς, ενώ στην Α’ Λυκείου ξεκίνησε κιθάρα, μαθαίνοντας τις βασικές συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στη συνέχεια συνέχισε μόνος του, εξελισσόμενος ως αυτοδίδακτος τόσο στα δύο όργανα όσο και στο τραγούδι. Την ίδια περίοδο είχε έντονη αθλητική δραστηριότητα, ασχολούμενος με τον στίβο, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, το οποίο έπαιζε συστηματικά μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Από την ηλικία των 19 ετών στράφηκε στην επαγγελματική ενασχόληση με τη μουσική, εμφανιζόμενος σε μουσικές σκηνές και μπαρ σε όλη την Κύπρο. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αποκτήσει μια σταθερή και αναγνωρίσιμη παρουσία στη μουσική ζωή της Λάρνακας, ενώ εδώ και 13 χρόνια τραγουδά αδιάλειπτα στο ίδιο μαγαζί. Το ρεπερτόριό του κινείται κυρίως σε ελληνικές ποπ και ροκ επιλογές. Ως ακροατής αγαπά ιδιαίτερα τη ροκ μουσική, ενώ στη σκηνή επιλέγει πιο ποπ και μελωδικές μπαλάντες.

Πηγή: athensvoice.gr