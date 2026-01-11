Καλύτερα να παραιτηθεί ο Χαράλαμπος

Ισραήλ: Σε κατάσταση «υψηλού συναγερμού» για τυχόν επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

Από προχθές άρχισαν διάφοροι να μας στέλνουν μηνύματα για την αυτοκινητάρα κόστους 100 χιλιάδων, λένε, με την οποία κυκλοφορεί ο σύγαμπρος και διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Χαράλαμπος, αφήνοντας -μετά το βίντεο- αρκετά υπονοούμενα για το πού βρήκε τα λεφτά. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορεί να είναι υπερβολές. Ο άνθρωπος είναι σύγαμπρος του Χριστοδουλίδη, αλλά ένα είναι σίγουρο. Ότι έχει καλές σπουδές και σίγουρα περισσότερα προσόντα από τον Πρόεδρο. Είμαστε σίγουροι μάλιστα ότι πριν πάει στον Λόφο έπαιρνε και περισσότερα χρήματα (εργαζόταν σε Forex) από όσα παίρνει σήμερα εργαζόμενος στο Προεδρικό. Ο Χαράλαμπος, εν ολίγοις, ας κριθεί πολιτικά. Εκεί έχει πρόβλημα κι ας μην θέλει ο ίδιος και ο Πρόεδρος να το κατανοήσουν. Αν ο Χαράλαμπος θέλει να βοηθήσει τον Μικρό Χριστοδουλίδη θα ήταν καλύτερα να παραιτηθεί ο ίδιος για λόγους ευθιξίας. Αν μείνει, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και για τον ίδιο και για τον Πρόεδρο. Αποδεικνύοντας επιπλέον πόσο προβληματικό είναι να κυβερνά κανείς με τους συγγενείς του.

