Ισραήλ: Σε κατάσταση «υψηλού συναγερμού» για τυχόν επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι Ρώσοι θεωρούν τον Χριστοδουλίδη «αχάριστο και προδότη»

Μελετημένοι ήταν οι φερόμενοι επενδυτές που προσέγγισαν τους Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο και τον επιχειρηματία Χρυσοχόο. Με όπλο μια επένδυση 150 εκατομμυρίων στόχευσαν σε συνεργασία με τον Γιώργο Χρυσοχόο της Cyfield, με τον οποίο συναντήθηκαν δυο φορές τον περασμένο Νοέμβριο, ιδιαίτερα όταν έμαθαν ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι κάτι σαν φιλενάδα του γνωστού επιχειρηματία. Συζήτησαν, όπως μαθαίνουμε, μαζί του για θέματα ενέργειας με έμφαση τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της εταιρείας στο Βασιλικό. Μιλούσαν για πλήρη εξαγορά, για συμμετοχή στο ποσοστό της, αλλά και για άλλα ενεργειακά projects. Ο Γιώργος Χρυσοχός μιλούσε με έναν άντρα με ρουμανικό διαβατήριο που φαινόταν να έχει στενές επαφές και σχέσεις με Ρώσους επενδυτές. Οι Ρουμάνοι -πράκτορες των Ρώσων πλήθυναν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κι αν κρίνουμε από τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές με υποψήφιο τον ακροδεξιό φιλορώσο Καλίν Γκεοργκέσκου, παραλίγο να τα καταφέρουν. Οι Ρώσοι μετά την Ουγγαρία επενδύουν τα τελευταία χρόνια και στη Ρουμανία για εύκολη διείσδυση στην ΕΕ. Στο παρελθόν όχημα για αυτό τον σκοπό ήταν η Κύπρος με Πρόεδρο τον Αναστασιάδη και ΥΠΕΞ τον Χριστοδουλίδη, τον οποίο βοήθησαν σημαντικά να εκλεγεί στην Κύπρο το 2023. Σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι τον θεωρούν «αχάριστο και προδότη».

