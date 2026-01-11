Ισραήλ: Σε κατάσταση «υψηλού συναγερμού» για τυχόν επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Videogate: Εδκιανεύκαν τον Γιώργο Λακκοτρύπη για έξι μήνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

 

Μιλούμε για επαγγελματίες. Καμία σχέση με τον ψευδοεπενδυτή του Αλ Τζαζίρα. Για να αντιληφθείτε τι λέμε, οι άνθρωποι εδκιανεύκαν τον Γιώργο Λακκοτρύπη για έξι μήνες, με το αζημίωτο βέβαια, αφού φρόντισαν να υπογράψουν μαζί του και συμβόλαιο. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης στην κατάθεσή του ενώπιον της Αστυνομίας έδωσε και τον λογαριασμό από όπου πληρωνόταν. Ποσά δεν μάθαμε, αλλά πληρωνόταν ως τεχνοκράτης -εμπειρογνώμονας πάνω σε θέματα ενέργειας. Οι κατασκευαστές του βίντεο έκαναν υπομονή. Η πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Λακκοτρύπη (ακολούθησαν πολλές στη συνέχεια) ξεκίνησε όταν ο Χριστοδουλιδης έκανε προεκλογική εκστρατεία. Η δεύτερη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους έγινε όταν εξελέγη, μιας και τα πλάνα της βιντεοκλήσης που είχαν μαζί τους οι επενδυτές παραπέμπουν στο Προεδρικό. Η τρίτη με τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο έγινε τον Νοέμβριο του 2025.

ΘΟΥΚΗΣ

Tags

ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα