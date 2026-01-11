Videogate: Εδκιανεύκαν τον Γιώργο Λακκοτρύπη για έξι μήνες

Μιλούμε για επαγγελματίες. Καμία σχέση με τον ψευδοεπενδυτή του Αλ Τζαζίρα. Για να αντιληφθείτε τι λέμε, οι άνθρωποι εδκιανεύκαν τον Γιώργο Λακκοτρύπη για έξι μήνες, με το αζημίωτο βέβαια, αφού φρόντισαν να υπογράψουν μαζί του και συμβόλαιο. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης στην κατάθεσή του ενώπιον της Αστυνομίας έδωσε και τον λογαριασμό από όπου πληρωνόταν. Ποσά δεν μάθαμε, αλλά πληρωνόταν ως τεχνοκράτης -εμπειρογνώμονας πάνω σε θέματα ενέργειας. Οι κατασκευαστές του βίντεο έκαναν υπομονή. Η πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Λακκοτρύπη (ακολούθησαν πολλές στη συνέχεια) ξεκίνησε όταν ο Χριστοδουλιδης έκανε προεκλογική εκστρατεία. Η δεύτερη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους έγινε όταν εξελέγη, μιας και τα πλάνα της βιντεοκλήσης που είχαν μαζί τους οι επενδυτές παραπέμπουν στο Προεδρικό. Η τρίτη με τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο έγινε τον Νοέμβριο του 2025.

ΘΟΥΚΗΣ