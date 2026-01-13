Επιστρέφει η εβδομάδα εργασίας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την επιστροφή της εβδομάδας εργασίας στη Β΄ Λυκείου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, καλώντας εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον θεσμό να το δηλώσουν μέσω της ιστοσελίδας του. Ο θεσμός επιστρέφει μετά από 13 χρόνια. Πρόκειται για ένα θετικό βήμα, καθώς δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με επαγγέλματα που ενδεχομένως να τους ενδιαφέρουν, σε μια κρίσιμη φάση πριν την τελική ευθεία των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Την ίδια ώρα, όμως, το ΥΠΑΝ οφείλει να διασφαλίσει ότι η εβδομάδα εργασίας δεν θα εξελιχθεί σε μια απλή απώλεια διδακτικού χρόνου αλλά σε μια ουσιαστική εμπειρία με σαφές παιδαγωγικό αποτύπωμα.

