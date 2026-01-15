Έναρξη στρατηγικής συνεργασίας Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ΚΕΒΕ

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εγκαινιάζουν μια νέα στρατηγική συνεργασία με στόχο τη δημιουργία και διάχυση ουσιαστικής πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσα από πολλαπλές μορφές δράσεων, όπως η παραγωγή βίντεο, η έκδοση γραπτού υλικού, η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και διαδικτυακών συναντήσεων. Μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας των δύο οργανισμών θα διαχυθεί χρήσιμη γνώση και περιεχόμενο που ενισχύει τη διαφάνεια, την κατανόηση και τον εποικοδομητικό διάλογο γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν το Κυπριακό επιχειρείν και την κοινωνία.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τραπεζικού τομέα και επιχειρηματικού κόσμου, με έμφαση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Παράλληλα, προστίθεται, η νέα αυτή πρωτοβουλία θέτει ισχυρά θεμέλια για μελλοντικές κοινές δράσεις και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών, επιχειρήσεων και κοινωνίας, καθιστώντας τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα ως κύριο καταλύτη επίτευξης των στρατηγικών στόχων βιωσιμότητας του επιχειρείν.

«Το ΚΕΒΕ, ως ο κατεξοχήν θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των επιχειρήσεων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Μέσα από τις δράσεις του στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη λύσεων για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Η θέσπιση της στρατηγικής συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Τραπεζών προσβλέπει στην ενίσχυση της φωνής των επιχειρήσεων και στην προώθηση ενός πιο άμεσου και εποικοδομητικού διαλόγου με τον τραπεζικό τομέα, προς όφελος της οικονομίας, του επιχειρείν και, κατ’ επέκταση, της κοινωνίας», σημειώνεται.

«Ο Σύνδεσμος Τραπεζών και το ΚΕΒΕ, δύο θεσμικοί εταίροι που αποτελούν μέρος του πυρήνα του κυπριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, επιβεβαιώνουν μέσα από την πρωτοβουλία αυτή την κοινή τους δέσμευση να συμβάλουν στην πρόοδο και την ευημερία της Κύπρου», καταλήγει.