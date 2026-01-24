Ο δικηγόρος της Πρώτης Κυρίας

Μπορεί η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, να μην παρευρέθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής για την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή σχετικά με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο «δικηγόρος» της, ωστόσο, ήταν εκεί. Μιλάμε βέβαια για τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαχαρία Κουλία. Ο κ. Κουλίας κατηγόρησε τον Γενικό Ελεγκτή ότι υπερέβη τις εξουσίες του, επειδή κατέγραψε τον προβληματισμό του, για το ότι εταιρείες με ιδιάζουσα οικονομική σχέση με το κράτος εκτόξευσαν τις εισφορές τους, την ίδια περίοδο που εξασφάλιζαν δημόσιες συμβάσεις.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι πως όταν αντίστοιχες ή και πιο αυθαίρετες εκθέσεις εξέδιδε ο προηγούμενος Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο κ. Κουλίας (μαζί με άλλους βουλευτές) χειροκροτούσε. Τώρα, που ο έλεγχος γίνεται με τρόπο θεσμικό, φαίνεται πως δεν του αρέσει. Ή μάλλον δεν του άρεσε ποιους ακούμπησε ο έλεγχος αυτός.

ΑΓ