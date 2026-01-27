Το έκτρωμα της Χρυσοπολίτισσας...

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην οδό Λουζινιανών, της ενορίας Χρυσοπολίτισσας της Λάρνακας, από μία εγκαταλελειμμένη και ακατοίκητη κατοικία (σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου ανακαλύφθηκε το σπάνιο ψηφιδωτό με τους Άθλους του Ηρακλή), η οποία, όπως καταγγέλλουν οι γείτονες, μετατρέπεται συχνά – πυκνά σε καταφύγιο αγνώστων για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η κατοικία είναι ξεκλείδωτη και ουσιαστικά αποτελεί ξέφραγο αμπέλι για όποιον επιθυμεί να εισέλθει σ’ αυτήν. Όπως μας είπαν οι γείτονες, ο ιδιοκτήτης έχει αποβιώσει πριν από πολλούς μήνες και πλέον το σπίτι αγοράστηκε από εταιρεία. Εντός της οικίας εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, καθώς και εστίες πυρκαγιάς, αφού προφανώς κάποιοι που τη χρησιμοποιούν ανάβουν φωτιές για να ζεσταθούν. Οι περίοικοι ζητούν από την Αστυνομία να πάρει την κατάσταση στη χέρια της, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους, αφού η οικία παραμένει αχούρι κι εστία μόλυνσης για ολόκληρη τη γειτονιά.

Β. Βας