Έκρηξη στα Τρίκαλα: «Είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για τα παιδιά τους» - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Φονική έκρηξη σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, Δευτέρα 26/1, στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Πρόκειται για εργαζόμενες μητέρες που απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από την σκεπή που κατέρρευσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι εργαζόμενοι στη «Βιολάντα» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα ανταλλάσσοντας ευχές, λίγες ώρες πριν τη φονική έκρηξη. Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδόθηκε στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόπηκε στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο, απανθρακώθηκαν.

Άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια, γλίτωσαν καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν η βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα. Λόγω όμως της εκδήλωσης ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.

Συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έσπευσαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

