Έθιμο η εκλογή Μητροπολίτη από τον λαό στην Κύπρο, λέει ο θεολόγος Δημήτρης Σμυρλής

Ως ιδιαίτερο «έθιμο» της Εκκλησίας της Κύπρου χαρακτήρισε την εκλογή Μητροπολίτη από τον λαό ο θεολόγος Δημήτρης Σμυρλής, επισημαίνοντας ότι στις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο.

Όπως εξήγησε, αλλού προηγούνται αιτήσεις των ενδιαφερομένων και ακολούθως τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, μετά από συζήτηση, καταλήγουν στο τριπρόσωπο που τίθεται ενώπιόν τους.

Ο κ. Σμυρλής, ο οποίος στο παρελθόν διαδραμάτισε συμβουλευτικό ρόλο δίπλα σε προηγούμενους Αρχιεπισκόπους Κύπρου, παραδέχθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η εκλογική διαδικασία με τη συμμετοχή του λαού συνοδεύτηκε από παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων, αλλά και από φαινόμενα δοσοληψιών.

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά περιστατικό κατά το οποίο εκλέκτορες είχαν συγκεντρωθεί και κλειδωθεί σε χώρο, ώστε να αποτραπεί η συμμετοχή τους στην ψηφοφορία.

Παρά τα προβλήματα που κατά καιρούς παρατηρήθηκαν, ο κ. Σμυρλής τάχθηκε κατά της τροποποίησης του καταστατικού της Εκκλησίας, σημειώνοντας ότι θα ήταν βιαστική μια τέτοια αλλαγή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναφερόμενος στη δεύτερη προσφυγή του Επισκόπου Τυχικού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο , ο θεολόγος υποστήριξε ότι αυτή δεν διαδραματίζει κανέναν ουσιαστικό ρόλο.

Όπως είπε, τίθεται ζήτημα ανυπακοής στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου και, κατ’ επέκταση, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κάτι που μπορεί να συνεπάγεται ακόμη και καθαίρεση. Ωστόσο, εξέφρασε την ευχή να μην οδηγηθούν τα πράγματα σε αυτό το σημείο.