Πού είναι τώρα ο υφυπουργός;

«Από τις χώρες της ΕΕ και του ΣτΕ, μόνο η Τουρκία -και πλέον και εμείς- μετέφεραν τον συντονισμό της εμπορίας προσώπων στο Υπουργείο Μετανάστευσης», ανέφερε στις 14/10/2024 ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων της Βουλής η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν. Την ίδια ημέρα, ο υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης διαβεβαίωνε ότι το υφυπουργείο «μπορεί να φέρει τον συντονισμό εις πέρας». Την επομένη, εκφράζαμε, από τη στήλη αυτή, επιφυλάξεις για την αλλαγή αυτή. Χθες επιβεβαιωθήκαμε καθώς με αφορμή το ρεπορτάζ του Channel 4 για την Αγία Νάπα, το υφυπουργείο δήλωσε στην ίδια επιτροπή της Βουλής, πως δεν μπορεί να παρέμβει με συγκεκριμένες δράσεις. Πού είναι τώρα ο υφυπουργός με τις διαβεβαιώσεις του; 

