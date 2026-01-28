Δύο φωτιές σε σπίτια μέσα σε λίγες ώρες - Τζάκι και εικονοστάσι οι αιτίες

Σε αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο, ανταποκρινόμενη συνολικά σε 39 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων οι 20 αφορούσαν πυρκαγιές και οι 19 ειδικές εξυπηρετήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από τις 06:00 της 27ης Ιανουαρίου μέχρι τις 06:00 της 28ης Ιανουαρίου.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο του απολογισμού είναι τα δύο περιστατικά πυρκαγιών σε κατοικίες, που εκδηλώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικές επαρχίες.

Συγκεκριμένα, στις 18:43 χθες το απόγευμα, ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία στην κοινότητα Καλαβασός, στην επαρχία Λάρνακας. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 19:50. Από τη θερμότητα καταστράφηκε μέρος της ξύλινης οροφής της κατοικίας, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί το περιεχόμενο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από απώλεια θερμότητας στην καπνοδόχο του τζακιού.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 04:56 τα ξημερώματα, σημειώθηκε δεύτερη πυρκαγιά σε οικία στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας. Στο σημείο ανταποκρίθηκε πυροσβεστικό όχημα από τον Σταθμό Καϊμακλίου, ωστόσο η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί από την οικιακή βοηθό της ιδιοκτήτριας πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μικρό εικονοστάσι της οικίας, προκαλώντας ζημιές στις εικόνες και στη βαφή του περιβάλλοντος χώρου. Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:06, η Πυροσβεστική κλήθηκε και σε σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, παρά την έξοδο της Ερήμης. Όχημα παρέκκλινε της πορείας του, προσέκρουσε στο μεταλλικό κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη χρήση διασωστικών εργαλείων και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λεμεσού.