Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το βρέφος - Συνελήφθη ο πατέρας για πιθανή κακοποίηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων με αιμάτωμα στον εγκέφαλο το βρέφος, διερευνώνται βαριά αδικήματα κακοποίησης ανηλίκου

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση βρέφους τριών μηνών, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως πιθανή κακοποίηση.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Πάμπος Χαριλάου, το βρέφος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Στο μεταξύ, την Τρίτη μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας προχώρησαν στη σύλληψη 28χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Εναντίον του 28χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 ετών, καθώς και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΠΑΤΕΡΑΣΒΡΕΦΟΣΜΑΚΑΡΕΙΟΦΥΛΑΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα