Βίκτωρας: Με ολοκληρωμένη πρόταση για επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό πάει στην τριμερή συνάντηση ο ΠτΔ (ηχητικό)

Με ολοκληρωμένη πρόταση για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσέρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, ανέφερε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι «επικουρικά και όχι υποκατάστατο της πολιτικής διαδικασίας», τονίζοντας πως στόχος είναι μια διευρυμένη συνάντηση που θα οδηγήσει άμεσα στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

