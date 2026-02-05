Αγορές ακινήτων από ξένους

Στην Επιτροπή Εσωτερικών θα συζητηθεί ξανά σήμερα το θέμα των αγορών ακινήτων από ξένους και οι προτάσεις νόμου που κατέθεσαν κόμματα. Έκδηλες είναι οι ανησυχίες τους, απαιτώντας αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Το πρόβλημα ανέδειξε και έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με αναφορές για «μεγάλο παράθυρο» στην απόκτηση ακινήτων παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Άλλα ευρήματα είναι η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης οικονομικής κατάστασης αιτητών, έλλειψη ελέγχου προέλευσης κεφαλαίων και μη παρακολούθηση της χρήσης των ακινήτων. Στη χώρα των αγίων... όλα γίνονται. Ξε-γίνονται;
Γ.Χ.