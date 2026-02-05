Με Dolce Vita το περιπαίξιμο

Ο Φειδίας εξελίσσεται σαν τον μύθο του Αισώπου «Ο βοσκός ο ψεύτης». Κάθε πρωί, το τσοπανόπουλο έβγαζε τα πρόβατά του στη βοσκή και καθόταν μαζί τους. Μια μέρα για να περάσει την ώρα του και να γελάσει, άρχισε να φωνάζει: «Λύκος. Τρέξτε χωριανοί». Οι χωρικοί έτρεχαν με ξύλα να διώξουν τον λύκο. Δεν υπήρχε λύκος, με το βοσκό να γελάει που τους κορόιδεψε. Το ίδιο αστείο επανέλαβε ξεγελώντας τους χωρικούς, μέχρι που βρέθηκε ο λύκος κι έμεινε αβοήθητος. Τώρα ο Φειδίας αφού αράδιασε ιστορίες και προκάλεσε «χωρικούς» να χειροκροτούν τα βιντεάκια του, έπεισε 70 χιλιάδες κόσμου για τις αγνές προθέσεις του και πλασαρίστηκε ως διαφορετικός, πόσοι πέφτουν από τα σύννεφα που βλέπουν γραφεία-επαύλεις, ρομαντικά πανάκριβα ταξίδια, αρχοντικά πάρτι και dolce vita; Και άμα βρεθεί ο «λύκος» τι θα απογίνεις Φειδία;

ΑνΔ