Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Με Dolce Vita το περιπαίξιμο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Φειδίας εξελίσσεται σαν τον μύθο του Αισώπου «Ο βοσκός ο ψεύτης». Κάθε πρωί, το τσοπανόπουλο έβγαζε τα πρόβατά του στη βοσκή και καθόταν μαζί τους. Μια μέρα για να περάσει την ώρα του και να γελάσει, άρχισε να φωνάζει: «Λύκος. Τρέξτε χωριανοί». Οι χωρικοί έτρεχαν με ξύλα να διώξουν τον λύκο. Δεν υπήρχε λύκος, με το βοσκό να γελάει που τους κορόιδεψε. Το ίδιο αστείο επανέλαβε ξεγελώντας τους χωρικούς, μέχρι που βρέθηκε ο λύκος κι έμεινε αβοήθητος. Τώρα ο Φειδίας αφού αράδιασε ιστορίες και προκάλεσε «χωρικούς» να χειροκροτούν τα βιντεάκια του, έπεισε 70 χιλιάδες κόσμου για τις αγνές προθέσεις του και πλασαρίστηκε ως διαφορετικός, πόσοι πέφτουν από τα σύννεφα που βλέπουν γραφεία-επαύλεις, ρομαντικά πανάκριβα ταξίδια, αρχοντικά πάρτι και dolce vita; Και άμα βρεθεί ο «λύκος» τι θα απογίνεις Φειδία;

ΑνΔ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα