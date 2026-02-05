Τεκμήριο αθωότητας και ηθική

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

 Η Αννίτα Δημητρίου καλείται ακόμη μία φορά να ισορροπήσει χωρίς αμφιταλαντεύσεις εντός του κόμματος. Η ίδια τρέχει να διευκρινίσει ότι το κόμμα δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε διαγραφή του Φαίδωνος Φαίδωνος πριν ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα για τις εις βάρος του κατηγορίες. Είναι όμως τόσο απλά τα ζητήματα; Ο σάλος, αλλά κυρίως η απόφαση για την αργία του δημάρχου είναι από μόνη της σημείο αναφοράς ακόμη και στο ελάσσον, ας το πούμε έτσι, που είναι η πολιτική διάσταση του θέματος. Η οποία πολιτική και ηθική διάσταση δεν μπορεί να αγνοηθεί από την ηγεσία του κόμματος.

