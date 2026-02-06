Τα κόμματα ψηφίζουν… μόνο άντρες!

Χθες βράδυ, στην παρουσίαση της δημοσκόπησης στο ΡΙΚ, ειπώθηκαν πολλά για ποσοστά, τάσεις και «μηνύματα των πολιτών» ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών. Ένα όμως μήνυμα πέρασε σιωπηλά και ήταν εντούτοις το πλέον εκκωφαντικό: Καμία γυναίκα στο πάνελ. Ούτε μία! Ένα τραπέζι γεμάτο άνδρες να αναλύουν την κοινωνία, λες και το μισό εκλογικό σώμα είναι διακοσμητικό στοιχείο ή στατιστικό υποσημείωμα.

Τα κόμματα που κατά τα άλλα συναγωνίζονται σε διακηρύξεις περί ισότητας, συμπερίληψης και «σύγχρονων αντιλήψεων», δεν βρήκαν ούτε μία εκπρόσωπο για να σχολιάσει τα ευρήματα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν ικανές γυναίκες -υπάρχουν και περισσεύουν- αλλά επειδή, προφανώς, η συνήθεια είναι βολική.

Γ.Χ