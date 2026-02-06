Η ιαπωνική μέθοδος για την αποθήκευση παλτό χωρίς κρεμάστρες εξοικονομεί πολύ χώρο στην ντουλάπα

Η οργάνωση της ντουλάπας είναι πονοκέφαλος για κάθε σπίτι και τον καθένα ξεχωριστά. Όσες ντουλάπες και να έχει ένα σπίτι πολύ απλά δεν είναι ποτέ αρκετές.

Και ένα από τα δύσκολα πρότζεκτ είναι η αποθήκευση των παλτό. Είτε αυτή την περίοδο που τα πανωφόρια και μάλιστα τα βαριά πανωφόρια είναι απαραίτητα, είτε, πολύ περισσότερο αργότερα που τα παλτό πρέπει να μπουν στην άκρη και να φυλαχθούν καλά μέχρι τον επόμενο χειμώνα.

Για να γλιτώσει κανείς χώρο, χωρίς τα παλτό του να καταστραφούν, αρκεί να ακολουθήσει την ιαπωνική μέθοδο τακτοποίησης KonMari που προτείνει το εξής απλό: Δεν κρεμάμε τα παλτό στις κρεμάστρες αλλά τα διπλώνουμε.Οσοι το υιοθετούν υποστηρίζουν ότι η τακτική αυτή απελευθερώνεη απίστευτο χώρο.

Η κόλαση της ξεχειλισμένης ντουλάπας προκαλείται από τα πολλά ρούχα προφανώς αλλά και από τον τρόπο αποθήκευσης και αυτό καθώς οι κρεμάστρες δημιουργούν σημαντική απώλεια κάθετου και οριζόντιου χώρου.

Επιπλέον η βαρύτητα λειτουργεί εναντίον των ρούχων: Πόσες φορές έχετε βρει ένα μάλλινο πουλόβερ ή ένα λεπτό παλτό με τους ώμους του παραμορφωμένους από μια ακατάλληλη κρεμάστρα;

Στην Ιαπωνία, οι χώροι διαβίωσης είναι συχνά στενοί και κάθε τετραγωνικό εκατοστό είναι πολύτιμο. Οι παραδοσιακές ντουλάπες, που ονομάζονται oshire, έχουν σχεδιαστεί για οριζόντια αποθήκευση.

Και κάπως έτσι κάποιοι Ιάπωνες διπλώνουν και δεν κρεμούν τα παλτό τους. Και όσο και αν η ιδέα του διπλώματος ενός παλτό μπορεί να φαίνεται παράλογη, όσοι το υιοθετούν υποστηρίζουν ότι είναι μια αποκάλυψη από την πρώτη κιόλας προσπάθεια. Στόχος είναι να μετατραπεί μια άμορφη, ογκώδης μάζα, το παλτό δηλαδή, σε ένα κομψό «ορθογώνιο» που στέκεται όρθιο από μόνο του.

Είναι μια τεχνική που απαιτεί λίγη εξάσκηση, αλλά γρήγορα μετατρέπεται σε μια χαλαρωτική, αυτόματη διαδικασία.

Βήμα-βήμα η τεχνική που θα σας βοηθήσει να αποθηκεύσευτε σωστά τα παλτό στην ντουλάπα

Εδώ είναι η μέθοδος που εφαρμόζεται στα μαλακά μάλλινα παλτό, τα πουπουλένια μπουφάν και τα παρκά σας:

Κουμπώνουμε: Πάντα ξεκινάτε κλείνοντας το παλτό (κουμπιά ή φερμουάρ) για να διατηρήσετε τη δομή του.

Απλώστε το σε επίπεδη επιφάνεια: Τοποθετήστε το ρούχο σε μια επίπεδη επιφάνεια (κρεβάτι ή τραπέζι), με την πλάτη στραμμένη προς το μέρος σας.

Δίπλωμα μανικιών: Διπλώστε τα μανίκια προς τα μέσα, κατά μήκος του σώματος του παλτού, για να δημιουργήσετε ένα μακρύ, ομοιόμορφο ορθογώνιο.

Τρίτο δίπλωμα: Αυτό είναι το κρίσιμο βήμα. Διπλώστε το παλτό στα τρία (ή στη μέση ανάλογα με το μήκος), μέχρι να πετύχετε μια μικρή, συμπαγή, ορθογώνια συσκευασία.

Δοκιμή σταθερότητας: Εάν το δίπλωμα είναι επιτυχημένο, το διπλωμένο παλτό θα πρέπει να μπορεί να στέκεται όρθιο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η μέθοδος δεν ισχύει για όλα. Τα παλτό με έντονη γραμμή, όπως τα άκαμπτα σακάκια, τα κοστούμια ή τα παλτό με μεγάλες βάτες, θα πρέπει να παραμένουν στην κρεμάστρα για να διατηρούν το σχήμα τους. Ωστόσο, για οτιδήποτε απαλό και ογκώδες, το δίπλωμα κάνει θαύματα.

Αποθηκεύοντας αυτά τα διπλωμένα παλτό σε όρθια θέση, σαν βιβλία σε ένα ράφι ή σε ένα μεγάλο συρτάρι, κερδίζει κανείς περίπου 30 με 40% περισσότερο χώρο στην ντουλάπα.

Πηγή: iefimerida.gr