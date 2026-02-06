Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η μεγάλη έκπληξη στη Δημοσκόπηση του ΡΙΚ!

Οι συμμετέχοντες στην δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΡΙΚ, κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα αν υπάρχει κάποια χώρα που μπορεί να στηριχθεί η Κύπρος, για να ενισχύσει την άμυνά της. Και εδώ είναι το ενδιάφερον! Το 41% των συμμετεχόντων ανέφερε το Ισραήλ, το 27% την Ελλάδα, το 16,5% τις ΗΠΑ, το 14% τη Ρωσία και 13,5% την ΕΕ. Μόνο 1,5% ανέφερε τη Βρετανία ενώ 12% αναφέρθηκε στη Γαλλία. 

Καταγράφεται, λοιπόν, όπως ανέφερε και ο κ. Μαυρής, σημαντική μεταβολή σε σχέση με στοιχεία του 2024, όταν το Ισραήλ λάμβανε 9,5% και η Ελλάδα 45%! 

Γ.Χ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

