Κάτι ξέρει ο Κουλίας...

«Η τέως γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η κ. Χριστίνα Γιαννάκη, ακόμη και η ώρα 3 το πρωί να την έπαιρνες τηλέφωνο, έκανε τη γη πηγή και έβρισκε air ambulance και δεν χάνονταν ζωές», είπε χθες ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, με αφορμή την υπόθεση με το μόσχευμα που χάθηκε, με τον ίδιο μάλιστα να συμβουλεύει τους λειτουργούς του ΟΑΥ να πιάσουν το «αυτοκινητούδι τους και να πάνε να τη βρουν για να τους εξηγήσει πώς γίνεται η δουλειά». Κρίνοντας από τη βεβαιότητα με την οποία μιλά ο κ. Κουλίας, μάλλον ο ίδιος θα την είχε καλέσει ουκ ολίγες φορές μεταμεσονύχτια, αλλιώς δύσκολα εξηγείται η τόσο λεπτομερής γνώση των αντανακλαστικών της.

