Τυχαία συνάντηση ή μήπως όχι

Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, διευθέτησε τη συνάντηση με τον Έρχιουρμαν όταν ενημερώθηκε ότι βρισκόταν και εκείνος στη Νέα Υόρκη. Εξακολουθεί πάντως να παραμένει το ερώτημα. Η συνάντηση ήταν εντελώς τυχαία ή μήπως όχι; Πάντως η ανάρτηση του Αβέρωφ, η οποία συνοδεύεται και από φωτογραφία των δύο σε χαλαρή διάθεση, αναζωπύρωσε τις φήμες ενόψει προεδρικών εκλογών το 2028. Λέτε ο Φούλης να κάνει πρόβα για προεδρικό κοστούμι από τώρα; Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό θα αρχίσει σιγά-σιγά να ξεκαθαρίζει.

ΣΙΩΠ