Υποψήφιοι και καρναβάλι

Ξεχωρίζουν φέτος στο λεμεσιανό καρναβάλι οι δεκάδες υποψήφιοι βουλευτές που περιοδεύουν δεξιά και αριστερά για να τους δει ο κόσμος και να θυμηθεί ότι είναι υποψήφιοι. Οι πλείστοι δεν καρναβαλίζονται, αφού υπάρχει κίνδυνος να τσαλακωθεί η εικόνα τους. Είναι και μερικοί που σκέφτονται ότι αν βάλουν μάσκα θα τους δει ο κόσμος και δεν θα τους αναγνωρίσει και ως εκ τούτου μπορεί να χάσουν και καμιά ψήφο. Μεταξύ μας, αυτοί που πραγματικά ξεχωρίζουν είναι οι ακομπλεξάριστοι που ότι έκαναν πέρσι, κάνουν και φέτος. Αυτοί που βιώνουν κανονικά το γλέντι και το κέφι της πόλης, όπως αρμόζει η μέρα, μακριά από καθωσπρεπισμούς και ψεύτικα προσωπεία.

Παζούρ.