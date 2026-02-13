Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Υποψήφιοι και καρναβάλι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ξεχωρίζουν φέτος στο λεμεσιανό καρναβάλι οι δεκάδες υποψήφιοι βουλευτές που περιοδεύουν δεξιά και αριστερά για να τους δει ο κόσμος και να θυμηθεί ότι είναι υποψήφιοι. Οι πλείστοι δεν καρναβαλίζονται, αφού υπάρχει κίνδυνος να τσαλακωθεί η εικόνα τους. Είναι και μερικοί που σκέφτονται ότι αν βάλουν μάσκα θα τους δει ο κόσμος και δεν θα τους αναγνωρίσει και ως εκ τούτου μπορεί να χάσουν και καμιά ψήφο. Μεταξύ μας, αυτοί που πραγματικά ξεχωρίζουν είναι οι ακομπλεξάριστοι που ότι έκαναν πέρσι, κάνουν και φέτος. Αυτοί που βιώνουν κανονικά το γλέντι και το κέφι της πόλης, όπως αρμόζει η μέρα, μακριά από καθωσπρεπισμούς και ψεύτικα προσωπεία. 

Παζούρ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα