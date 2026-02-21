Ένας βουλευτής, δύο Επιτροπές

Μετά το «διαζύγιο» της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το ΑΚΕΛ και την ανεξαρτητοποίησή της, καθήκοντα προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναλαμβάνει, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της αναπλήρωσής του για τον περίπου έναν μήνα που απομένει μέχρι τη λήξη των εργασιών της Βουλής. Αναπληρωτής ορίζεται ο Άριστος Δαμιανού, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής αλλά… στα χαρτιά. Ο λόγος; Συμμετέχει και στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνεδριάζει την ίδια ημέρα και ώρα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δυστυχώς, η ταυτόχρονη συμμετοχή βουλευτών σε Επιτροπές που συνεδριάζουν παράλληλα φαίνεται πως αποτελεί πάγια πρακτική.

ΑΓ