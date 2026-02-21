Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν και τα παπαγαλάκια

Τελεσίδικα, θα τα πουν την ερχόμενη Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τ/Κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν. Η συνάντηση ανακοινώθηκε επίσημα χθες από τα Ηνωμένα Έθνη. Αν κάποιος έχει απορία για το τι πρόκειται να συμβεί σε αυτή τη συνάντηση, να του πούμε: Τίποτα απολύτως. Στην ουσία θα επιβεβαιωθεί αυτό που μας είπε η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αφού μας κούνησε το μαντίλι για απροσδιόριστο διάστημα. Ότι δηλαδή δεν έχουμε πρόθεση να τρέξουμε τον χρόνο, εξαιτίας άλλων προτεραιοτήτων μας. Εμείς, οι μονίμως αδικημένοι από τις «πλεκτάνες» των διαφόρων εκπροσώπων του ΓΓ, βεβαίως αντιστεκόμαστε ενώ εμπλουτίζουμε και τις μεθόδους διαβολής των ξένων διαμεσολαβητών. Πάντα με τη συνδρομή των παπαγάλων του προεδρικού περιβάλλοντος. Παλιά μας τέχνη!

ΧΡγ