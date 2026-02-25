Στα κατεχόμενα ήταν, όχι στο Τιμπουκτού!

Τα πρώτα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν στα κατεχόμενα τον περασμένο Δεκέμβριο. Δηλαδή πριν από τουλάχιστον δύο μήνες. Πόσο δύσκολο ήταν για το αρμόδιο υπουργείο να διατάξει άμεσα τον εμβολιασμό όλων των ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες στις ελεύθερες περιοχές; Εκ του αποτελέσματος, φαίνεται, ήταν πολύ δύσκολο. Ποιος άλλωστε να σκεφτεί κάτι τόσο λογικό; Θεωρητικά θα πίστευαν ότι η απόσταση από τα κατεχόμενα μέχρι τα κτηνοτροφικά υποστατικά στις ελεύθερες περιοχές είναι χιλιάδες μίλια. Μάλλον θεώρησαν ότι τα κρούσματα τον Δεκέμβριο ήταν στο Τιμπουκτού και όχι σε απόσταση αναπνοής από κάποιες φάρμες. Ρεσιτάλ προνοητικότητας!

