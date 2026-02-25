Ποιος θα σταματήσει αυτή την κατάσταση;

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μπορεί φέτος να έγιναν δηλώσεις, να έγινε και κάποια προσπάθεια με ανακοινώσεις και άλλες ενέργειες, αλλά για ακόμα μια φορά τα σπρέι και οι αφροί ήταν κατά χιλιάδες στο Καρναβάλι της Λεμεσού. Δυστυχώς είχαμε και τραυματισμούς, ενώ πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω την ευχαρίστηση του οποιουδήποτε να ρίχνει με μανία σπρέι σε όποιον περνά από μπροστά του… στο πλαίσιο του Καρναβαλιού. Πέρα όμως από τον δήμο που πρέπει να πιέσει για να παρθούν αποφάσεις, η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στο κράτος που αρνείται πεισματικά να λάβει νομοθετικά μέτρα. Όσο επιτρέπεται η εισαγωγή αυτών των σπρέι κατά χιλιάδες τεμάχια, τότε δεν μπορούμε μετά να ψάχνουμε ποιος και γιατί τα χρησιμοποιεί. 

