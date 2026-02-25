Μάρτιος συνταξιοδοτικού

Τέσσερις νέες συνεδρίες εντός Μαρτίου για το συνταξιοδοτικό καθόρισε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και συγκεκριμένα στις 5, 16, 23 και 30 Μαρτίου. Κατά τη χθεσινή συνεδρία, απαντήθηκαν ερωτήματα των κοινωνικών εταίρων, ωστόσο παραμένουν αρκετά που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. Η απορία η δική μας είναι: θα υπάρξει τελικά κούρεμα των συντάξεων υψηλόμισθων για στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων ή θα το αποφύγουν και θα δώσουν λιγότερα στους χαμηλόμισθους; Λύση ενδεχομένως να ήταν να δώσει το κράτος περισσότερα στους χαμηλοσυνταξιούχους αλλά από την τσέπη του...
Γ.Χ.