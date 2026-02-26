Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Και εμείς... ύπνο βαθύ!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η προχθεσινή, τέταρτη επέτειος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σημειώθηκε στις πλείστες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις με φωταγωγήσεις υπουργείων, κυβερνητικών και άλλων εμβληματικών κτηρίων, με τα χρώματα της Ουκρανίας και άλλες συμβολικές εκδηλώσεις έκφρασης αλληλεγγύης και στήριξης στον ηρωικό λαό της Ουκρανίας. Η Κύπρος, η χώρα που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η μόνη άλλη ευρωπαϊκή χώρα που βιώνει εισβολή και κατοχή… ύπνο βαθύ και μακάριο. Γιατί, άραγε; Μήπως για να μην ενοχληθούν οι εδώ Ρώσοι αλλά και ντόπιοι θαυμαστές του καλού χριστιανού Πούτιν; Κατά τα άλλα, που λέει και ξαναλέει και ο Πρόεδρός μας, «η Ουκρανία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυπριακής προεδρίας».

Βούδας

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα