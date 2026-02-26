Και εμείς... ύπνο βαθύ!

Η προχθεσινή, τέταρτη επέτειος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σημειώθηκε στις πλείστες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις με φωταγωγήσεις υπουργείων, κυβερνητικών και άλλων εμβληματικών κτηρίων, με τα χρώματα της Ουκρανίας και άλλες συμβολικές εκδηλώσεις έκφρασης αλληλεγγύης και στήριξης στον ηρωικό λαό της Ουκρανίας. Η Κύπρος, η χώρα που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η μόνη άλλη ευρωπαϊκή χώρα που βιώνει εισβολή και κατοχή… ύπνο βαθύ και μακάριο. Γιατί, άραγε; Μήπως για να μην ενοχληθούν οι εδώ Ρώσοι αλλά και ντόπιοι θαυμαστές του καλού χριστιανού Πούτιν; Κατά τα άλλα, που λέει και ξαναλέει και ο Πρόεδρός μας, «η Ουκρανία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυπριακής προεδρίας».

Βούδας