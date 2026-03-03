Παίχτηκε κάτι με τις φρεγάτες;

Πληροφορίες από την Αθήνα, κάνουν λόγο για «περίεργα» παιχνίδια, γύρω από την αποστολή στην Κύπρο των δύο φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και των τεσσάρων αεροσκαφών F-11. Σύμφωνα με αυτές η απόφαση λήφθηκε από τον Έλληνα υπουργό Άμυνας και χωρίς να προηγηθεί κάποια συνεννόηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη και ότι η τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών έγινε εκ των υστέρων και αφού οι φρεγάτες πήραν τον δρόμο για την Κύπρο. Αυτός, όπως λένε -πάντα στην Αθήνα- είναι και ο λόγος που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν είπε κάτι γι' αυτό στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε νωρίτερα, γιατί απλά δεν... γνώριζε!

Βούδας