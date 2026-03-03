Έντονες αντιδράσεις για την απόφαση εκκένωσης κοινοτήτων της Πάφου από τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου

Ο Μιχάλης Νικάνδρου, πρόεδρος του Κ.Σ. Αναρίτας, πρόεδρος του Συμβουλίου του Συμπλέγματος Αφροδίτη και πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Πάφου, ανέφερε στο "Π" πως αυτό που επεσήμανε στην Πολιτική Άμυνα ήταν ότι κατά την άποψή του ήταν λανθασμένη η απόφαση να οδηγήσουν με εντολές τους τις τέσσερις κοινότητες Αναρίτας, Τίμης, Μανδριών και Αχέλειας, με πέραν των 5.000 κατοίκων, να βγουν στον παλιό αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου και να κατευθυνθούν σε δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ιεροκηπίας, τα οποία οι πλείστοι δεν γνώριζαν πού βρίσκονταν.

Όπως εκτίμησε, θα δημιουργείτο κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο και ενδεχομένως, μέσα στον πανικό τους, να σημειώνονταν και δυστυχήματα.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, σε περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος από πυραύλους ή και drones, ο κόσμος θα βρισκόταν συγκεντρωμένος στο ίδιο σημείο. «Δεν ξέρω ποιος πήρε αυτή την απόφαση, αλλά θεωρώ», είπε, «ότι δεν ήταν έξυπνη». Ο κ. Νικάνδρου ανέφερε ότι στις 12:45 το μεσημέρι της Δευτέρας επικοινώνησε μαζί του η Πολιτική Άμυνα και τους έδωσαν οδηγίες να εκκενωθεί η κοινότητα Αναρίτας και να μεταβούν οι κάτοικοι στα δύο Δημοτικά Σχολεία της Γεροσκήπου. Αμέσως, όπως είπε, στάλθηκε μήνυμα σε όλους τους κατοίκους της κοινότητας, Άγγλους και Κύπριους, ενώ ενημερώθηκε το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου και οι γονείς ώστε να παραλάβουν τα παιδιά τους και να μεταβούν, σύμφωνα με τις οδηγίες, στα δύο Δημοτικά Σχολεία στη Γεροσκήπου, στον Δ. Ιεροκηπίας.

Μετά από περίπου 15 με 20 λεπτά, συνέχισε, έλαβαν νέο τηλεφώνημα από την Πολιτική Άμυνα ότι οι κάτοικοι μπορούσαν να επιστρέψουν στην κοινότητα.

Στάλθηκε δεύτερο μήνυμα, όπως ήταν οι οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας. Κάποιοι από τους κατοίκους ανησύχησαν, ενώ μερικοί μετέβησαν στα γραφεία του Κ.Σ. Αναρίτας ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, εμφανώς αναστατωμένοι, όπως είπε .

Υπήρξαν επίσης κάποιες δυσκολίες στη μετάβαση ηλικιωμένων ανθρώπων προς τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ιεροκηπίας. Κατά τα άλλα, η κοινότητα, τόσο χθες το απόγευμα όσο και το βράδυ, παρέμεινε ήρεμη μέχρι και σήμερα, κατέληξε.