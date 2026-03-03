Ενημέρωση ΟΕΒ για το Σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»- Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης για πολιτικές και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ενεργειακή μετάβαση, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει για το Σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+» που ανακοίνωσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ – Προμήθεια).

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Ομοσπονδίας, το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για την αναβάθμιση ενεργοβόρου εξοπλισμού σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τοπικές Αρχές και ευάλωτα νοικοκυριά.

Κατηγορίες Χορηγίας

1. Αναβάθμιση Φωτισμού σε LED (επιχειρήσεις & οργανισμοί)

Χορηγία για αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών με φωτιστικά τεχνολογίας LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης: • €30 ανά φωτιστικό LED panel 60x60cm • €20 ανά στρογγυλό φωτιστικό LED 17cm

2. Αντικατάσταση κλιματιστικών με μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (ευάλωτα νοικοκυριά)

Χορηγία από €170 έως €470 ανά μονάδα (ανάλογα με την ισχύ), για αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέες μονάδες ενεργειακής κλάσης A++ ή A+++.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παράδοση των παλαιών μονάδων για ανακύκλωση.

Προϋπολογισμός & Διάρκεια

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €5,5 εκατ. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2028 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Διαδικασία Υποβολής Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.ahkplus.org.cy, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον πλήρη Οδηγό του Σχεδίου με αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής.

Συνιστάται στα μέλη να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους του Σχεδίου και να διασφαλίσουν την ορθή καταχώριση των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων και παραστατικών. Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με το Σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ahkplus.org.cy.