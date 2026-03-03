Χρειαζόμαστε το 112 χθες!

Κατά τις διαβεβαιώσεις, προχωρούν οι διαδικασίες και «σύντομα θα έχουμε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης». Φυσικά αυτό το ακούμε μήνες μπορεί και χρόνια. Στο μεταξύ συμβαίνουν, πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές, αφθώδης πυρετός και το τελευταίο 48ωρο πυραυλικές επιθέσεις, στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή και σχεδόν μας πιάνουν στον ύπνο. Διότι το εν λόγω σύστημα υπάρχει σε όλες τις άλλες χώρες, ακόμη και μη ευρωπαϊκές και ευτυχώς που υπάρχουν παντού Κύπριοι που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα μηνύματα και μας τα στέλνουν. Μάλιστα εκτός από ενημέρωση, λαμβάνουν και οδηγίες προφύλαξης αναλόγως του έκτακτου περιστατικού. Τελικά πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόσουμε το εν λόγω σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης;

