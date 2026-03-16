Στόχος επιθέσεων κυπριακές ιστοσελίδες

Στόχο κυβερνοεπιθέσεων αποτελούν αρκετές ιστοσελίδες στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Επικοινωνιών, Γιώργος Μιχαηλίδης και εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι αυτής της μορφής οι επιθέσεις είναι οι πιο συνηθισμένες και ακίνδυνες. Αποτελεί, πάντως, πρόοδο η δημόσια αναγνώριση της ύπαρξης επιθέσεων. Οι επιθέσεις είναι τύπου DDoS (Άρνηση Εξυπηρέτησης, Distributed Denial-of-Service), κατά τις οποίες οι σελίδες υπερφορτώνονται λόγω τεχνητά αυξημένης κίνησης. Την ώρα που συμβαίνει, η σελίδα είναι τόσο φορτωμένη που δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει.

"Παρακολουθούμε το φαινόμενο 24/7", διαβεβαίωσε ο κ. Μιχαηλίδης, σημειώνοντας ότι είναι συνεχής η ενημέρωση που παρέχει η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας προς τις κρίσιμες υποδομές.

