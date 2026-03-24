Η φαντασίωση και οι πραγματικότητες

Δεν το ομολογούν οι κυβερνώντες αλλά σαφώς αντιλαμβάνονται ότι η αναφορά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε επίθεση σε βάρος της Κύπρου από πλευράς του Ιράν, υπονοώντας το επεισόδιο στις Βρετανικές Βάσεις, ήταν μια πισώπλατη μαχαιριά σε βάρος της Κύπρου, ειδικά αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η οικονομία και της προσπάθειας της Λευκωσίας να αλλάξει τη ροή των αρνητικών εντυπώσεων για τη χώρα. Θα περιμέναμε να υπάρξει μια δημόσια αναφορά για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες. Ωστόσο άκρα του τάφου σιωπή. Γιατί αν η κυβέρνηση μιλήσει θα πρέπει να εξηγήσει και τη φαντασίωσή της να πιστεύει ότι η όποια συνεργασία με το Τελ Αβίβ είναι για τα κοινά συμφέροντά μας, ενώ στην ουσία σταματά εκεί που αρχίζει το κόστος για το Ισραήλ. Τα υπόλοιπα είναι φληναφήματα.

ΧΡγ