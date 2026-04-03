Μια ευλογία την χρειαζόμαστε

Aντιπροσωπεία της νέας ηγεσίας της ΣΕΚ, αποτελούμενη από τον γενικό της γραμματέα, Ανδρέα Μάτσα, τον γενικό οργανωτικό, Ιωάννη Τσουρή και τον γραμματέα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Χαράλαμπο Αυγουστή, είχε συνάντηση την Τρίτη με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα εθνικά ζητήματα, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και της υπευθυνότητας απέναντι στις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο τόπος. Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα μείζονα ζητήματα της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής και της εργασίας. Με όλα όσα ζούμε, ακούμε, βλέπουμε και διαβάζουμε, μια ευλογία σίγουρα την χρειαζόμαστε…

Γ.Χ.