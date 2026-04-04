Δυσκολίες για το Καποδιστριακό

Στο περιθώριο της χθεσινής τελετής υπογραφής της συμφωνίας για την ανέγερση της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, ρωτήσαμε τον δήμαρχο Ανδρέα Βύρα για το πού βρίσκεται το θέμα της καθόδου στην πόλη και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως μας είπε, από τη στιγμή που στο παρόν στάδιο, τουλάχιστον, δεν φαίνεται να προχωρεί η λύση του Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας, επειδή το τεμάχιο είναι «κρατική δασική γη», συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος που θα στεγάσει τα δύο προγράμματα σπουδών που επιθυμεί να μεταφέρει το Καποδιστριακό. Όπως ανέφερε, μία λύση που εξετάζεται είναι το κτήριο του πρώην κοινοτικού μεγάρου Ορόκλινης, ενώ εξετάζονται και άλλοι χώροι εντός της Λάρνακας. Η προσπάθεια είναι να ξεκινήσουν τα τμήματα του Καποδιστριακού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.    

Β. Βας

