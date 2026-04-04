Παράξενα φαινόμενα και αντιφάσεις

Κατάλαβεκανείς αν ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρουσιάσει εκ μέρους του κάποιες σκέψεις του κατα τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών, μεθαύριο Δευτέρα; Η τάση του Προέδρου να δηλώνει ότι θα εξηγήσει στον κύριο Έρχιουρμαν τη διάθεση Γκουτέρες να προχωρήσει σε ενέργειες για το Κυπριακό, χωρίς τη συγκατάθεση συνολικά των μερών, ποσώς μπορεί να βοηθήσει την όποια κινητικότητα, αν βεβαίως υφίσταται κάτι τέτοιο, στη συνάντηση των δύο. Πόσο παραγωγικό είναι να διαρρέεται η αντίληψη ότι ο Πρόεδρος μετατράπηκε σε εντολοδόχο του ΓΓ για να μεταφέρει ορισμένες σκέψεις του, για τις οποίες ούτε ο ίδιος μίλησε ούτε και κανείς εκ των συνεργατών του; Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ο ΓΓ, μετά την εικοσάλεπτη συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο, έχρισε διαμεσολαβητή τον κ. Χριστοδουλίδη ώστε να εξηγήσει στον κ.Έρχιουρμαν πώς θα υπάρξει κινητικότητα;

