Οι Κληρίδηδες γνώριζαν από το 2019…

Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, ο οποίος εκπροσωπεί τη λεγόμενη Σάντη, είχε στη διάθεσή του στοιχεία, που αναφέρονται σε φερόμενο παιδοβιασμό και διαφθορά δικαστών από το 2019, όταν γενικός εισαγγελέας ήταν ο αδελφός του, Κώστας Κληρίδης, μέχρι και τις 26/6/2020. Και όμως, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Τα εν λόγω στοιχεία βρίσκονταν και στην κατοχή του τότε προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστου Κληρίδη, ο οποίος, όπως φαίνεται, τα κράτησε στο συρτάρι του γραφείου του. Έστω και τώρα, όλα τα στοιχεία θα πρέπει να δοθούν στην Αστυνομία, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΜΧΣ